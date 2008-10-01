La empresa china Sanlu pidió a las autoridades que le ayudasen a encubrir la gravedad del problema de la leche adulterada
Pretendía "evitar que se cree una influencia negativa en la sociedad".
FACUA.org
Asia y Oceanía-01/10/2008
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La empresa china Sanlu, implicada en el escándalo de la leche en polvo adulterada, pidió a las autoridades que le ayudaran a encubrir la gravedad del problema, según informó el rotativo del Partido Comunista Diario del Pueblo. En declaraciones al diario, el port