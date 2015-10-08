La Eurocámara reclama al Gobierno medidas contra "el intolerable número de desahucios" en España
El pleno del Parlamento de Estrasburgo aprueba una resolución no vinculante que recoge que el Código de Buenas Prácticas es "mayoritariamente ignorado" por los bancos.
Europa Press
España-08/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que vigile que los Estados miembro aplican la nueva normativa europea sobre préstamos hipotecarios. | Imagen: flickr.com/ aoifecahill (CC BY-NC-ND 2.0)
El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy que tome las medidas necesarias para poner freno al «intolerable número de desahucios» que se producen en España, al tiempo que ha pedido a la Comisión Europea que vi