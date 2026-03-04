La factura de la luz experimenta una bajada en el mes de febrero del 7,4%, según el análisis de FACUA
El recibo se sitúa en los 73,19 euros con respecto a los 79,03 del mes anterior.
FACUA.org
España-04/03/2026
La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado una nueva bajada en el último mes, en esta ocasión del 7,4%, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo de febrero se ha situado en los 73,19 euros frente a los 79,03 de e