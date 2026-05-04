La factura eléctrica del usuario medio se reduce en abril un 10% con respecto al año pasado, según el análisis de FACUA
El recibo se sitúa en los 60,99 euros con respecto a los 67,83 de 2025. El pasado 21 de marzo entró en vigor el Real Decreto que redujo el IVA al 10% y el impuesto especial de la electricidad al 0,5%.
FACUA.org
España-04/05/2026
La factura del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC experimentó una nueva bajada, en esta ocasión del 14,5%, en el mes de abril, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo del último mes se ha situado en los 60,99 euros con respecto a los 71,35 de febr