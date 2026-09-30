La factura eléctrica del usuario medio se infla en septiembre hasta los 104 euros: la más cara en cuatro años
FACUA considera insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para noviembre. De entrar en vigor este mes las rebajas en el IVA y el Impuesto Especial de la Electricidad, el recibo se reduciría en solo 13,65 euros.
FACUA.org
España-30/09/2026
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La factura eléctrica del usuario medio con tarifa semirregulada (PVPC) se ha inflado 39 euros en solo cinco meses. La de septiembre alcanza ya los 104,31 euros, la más cara en cuatro años. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que señal