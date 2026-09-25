Endesa indemniza con 3.500 euros a un socio de FACUA que sufrió graves daños en su vivienda por un cambio de contador
La avería obligó a la empresa a desconectar el contador hasta su sustitución y realizar un empalme para asegurar el suministro, pero poco después les cortó la luz tras acusarle de "fraude".
FACUA.org
Sevilla-25/09/2026
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Tras la intervención de FACUA Sevilla, la distribuidora de Endesa, E-distribución, ha indemnizado a un usuario con 3.489 euros después de que la sustitución de su contador por uno que estaba defectuoso de fábrica le provocase graves daños en su domicilio.