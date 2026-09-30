FACUA Cádiz lanza una encuesta para analizar la gestión de los residuos y la aplicación de la tasa de basuras en la provincia
La asociación pide la colaboración de los consumidores para poder conocer la situación real de la recogida de residuos en sus municipios.
FACUA.org
Cádiz-30/09/2026
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FACUA Cádiz ha puesto en marcha una encuesta dirigida a los consumidores de la provincia gaditana con el objetivo de conocer la situación de la recogida selectiva de residuos, especialmente de la fracción orgánica, y la aplicación de las nuevas tasas de basuras. Las pe