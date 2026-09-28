FACUA Cádiz denuncia que el Ayuntamiento se niega a responder a un afectado sobre el motivo de la retirada de su ayuda al alquiler
El consistorio ordenó en 2015 el desalojo de la vivienda que ocupaba desde hacía más de 40 años, y ahora no explica por qué le retira la prestación que le ayudaba a pagar el alquiler.
FACUA.org
Cádiz-28/09/2026
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FACUA Cádiz denuncia el comportamiento que está manteniendo el Ayuntamiento de la ciudad ante una familia que perdió en febrero de 2026 la ayuda municipal que contribuía al pago de su alquiler, tras haber sido desalojado en 2015 de su vivienda, ubicada en el número 11