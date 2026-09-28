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FACUA ve insuficientes las medidas que plantea el PSOE y reclama alquileres indefinidos y expropiaciones de pisos vacíos a grandes tenedores

La asociación también reivindica multas a los caseros que no cumplan sus obligaciones, penalizaciones fiscales a las viviendas vacías y la congelación de los precios de los alquileres ante los elevados niveles de inflación.

FACUA.org
España-28/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficientes las medidas en materia de vivienda que pretende aprobar el PSOE este martes en el Consejo de Ministros para elevarlas al Congreso. Entre otras iniciativas que no contempla el Partido Socialista, la asociación reclama

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