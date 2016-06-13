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La Fiscalía abre investigación penal a Ercros por las filtraciones contaminantes al acuífero de Huelva

La asociación denunció que la documentación interna de la empresa permite interpretar que se podrían haber cometido delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

FACUA.org
España-13/06/2016
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La Fiscalía General del Estado (Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo) ha abierto investigación penal a Ercros por las filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas desde la planta de Electroquímica Onubense (hasta 2015, de su propiedad), en Huel

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