La Fiscalía abre investigación penal a Ercros por las filtraciones contaminantes al acuífero de Huelva
La asociación denunció que la documentación interna de la empresa permite interpretar que se podrían haber cometido delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
FACUA.org
España-13/06/2016
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Ercros tuvo conocimiento de que la contaminación había pasado de los terrenos de la planta química a las aguas subterráneas, al menos, dos años antes de notificarlo a la Junta de Andalucía en 2013. | Imagen: ercros.es.
La Fiscalía General del Estado (Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo) ha abierto investigación penal a Ercros por las filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas desde la planta de Electroquímica Onubense (hasta 2015, de su propiedad), en Huel