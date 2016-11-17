Más noticiasEn su escrito de acusación provisional

La Fiscalía reclama 32 millones de euros a Globalia por el fraude de los billetes subvencionados

De esa cifra, 22,7 millones corresponden a la indemnización y 9,5 a la multa solicitadas. Las ayudas fueron otorgadas por Fomento para rebajar los pasajes a las Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Europa Press
España-17/11/2016
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama al Grupo Globalia el pago de una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 millones por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para rebajar el precio de los billetes a las

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