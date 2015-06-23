La Fundación FACUA publica la primera edición de su revista 'Razones de Utopía'
La publicación desarrolla teóricamente los parámetros en los que el movimiento consumerista debe sustentarse.
FACUA.org
Internacional-23/06/2015
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La Fundación FACUA ha publicado la primera edición de su revista Razones de Utopía, un documento que será distribuido digitalmente a diferentes asociaciones de consumidores y organismos institucionales de España y América Latina.
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