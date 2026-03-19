La Fundación FACUA y la UPO celebran un seminario internacional sobre los derechos de los consumidores en España y Cuba
Esta formación se enmarca dentro de la Cátedra de Derecho de Consumo que vienen promoviendo ambas organizaciones desde el año 2018.
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Internacional-19/03/2026
FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, junto al área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), celebraron el 18 de marzo un seminario internacional sobre derechos de los con