La gasolina sube una media de 8,3 céntimos el día que la bajada de impuestos se sustituye por un único descuento de 15 céntimos
FACUA denuncia la laxitud del Gobierno con las gasolineras que han aprovechado la rebaja fiscal para incrementar sus márgenes. También critica que el Ministerio de Consumo ha eludido darle participación en el diseño de las nuevas medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.
FACUA.org
España-01/07/2026
La gasolina ha subido una media de 8,3 céntimos por litro en las gasolineras de la Península el día que la bajada de impuestos vigente hasta el 30 de junio se sustituye por un único descuento de 15 céntimos por litro en el impuesto especial sobre hidrocarburos. Así lo