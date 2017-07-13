La gasolina y el gasóleo suben por primera vez en cinco semanas con el inicio del periodo vacacional
El precio medio del litro de gasolina se situó en 1,174 euros en la primera semana de julio, un 0,5% más que en la semana anterior. El de gasóleo, 1,048 euros de media, un 0,8% más caro que una semana antes.
Europa Press
España-13/07/2017
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Los precios de la gasolina y del gasóleo experimentaron sus primeras subidas en cinco semanas con motivo del inicio del periodo vacacional, según datos recogidos por Europa Press a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).
En concreto, el precio med