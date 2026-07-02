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La gasolineras aprovechan las nuevas medidas del Gobierno para inflar sus márgenes: la gasolina 95 sube 4 céntimos de más y el gasóleo 7

FACUA denuncia la laxitud del Gobierno con las gasolineras que aprovecharon la primera rebaja fiscal para incrementar sus márgenes de beneficio en determinadas fechas y sospecha que ahora ocurrirá lo mismo.

FACUA.org
España-02/07/2026
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Numerosas gasolineras han aprovechado las nuevas medidas del Gobierno para inflar sus márgenes. FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la gasolina 95 ha subido en la Península una media de 4,2 céntimos de más y el gasóleo 6,9 céntimos.

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