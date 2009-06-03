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La Guardia Civil desarticula una red dedicada a las estafas telefónicas

El fraude consistía en dilatar las esperas y conversaciones mediante llamadas a través de números 803 y 806.

FACUA.org
España-03/06/2009
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Los agentes del Equipo de Investigación de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Navarra, encargados de la operación Saca, llevada a cabo en Málaga, han desarticulado una red especializada en cometer estafas telefónicas y han procedido a la detenci&oa

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