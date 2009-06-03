La Guardia Civil desarticula una red dedicada a las estafas telefónicas
El fraude consistía en dilatar las esperas y conversaciones mediante llamadas a través de números 803 y 806.
FACUA.org
España-03/06/2009
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