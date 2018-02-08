La Guardia Civil y DOP Los Pedroches investigan la venta fraudulenta de jamones en Tenerife
En la operación, un individuo de la localidad de Adamuz (Córdoba) fue puesto a disposición judicial por un posible delito contra la propiedad industrial. Posteriormente, ha quedado en libertad con cargos.
Europa Press
Canarias-08/02/2018
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La Guardia Civil y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches han colaborado para desmantelar el negocio fraudulento de venta de jamones ibéricos en Tenerife, que supuestamente simulaban estar amparados por esta marca de Calidad Diferenciada reconocida por la U