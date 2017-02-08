La Junta cede y mantendrá dos áreas hospitalarias en Granada, como reclamaban profesionales y usuarios
FACUA Granada ha participado en la negociación tras la que la Consejería se ha comprometido a respetar las referencias del clínico San Cecilio y del hospital Virgen de las Nieves, ambas con autonomía propia.
FACUA.org
Granada-08/02/2017
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La Junta de Andalucía ha anunciado que finalmente mantendrá dos áreas sanitarias con dos gerentes en Granada, correspondientes a las de los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves.
La Consejería de Sal