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La Junta de Andalucía impone al presidente de UCA-UCE como miembro del CES en contra del acuerdo democrático de las federaciones de consumidores

FACUA Andalucía y Al-Andalus llevarán el caso a los tribunales ya que la Ley que regula el Consejo Económico y Social establece que son las federaciones quienes deben elegir, democráticamente, a sus representantes.

FACUA.org
Andalucía-04/12/2003
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La Junta de Andalucía ha usurpado el derecho de las federaciones de consumidores a elegir a sus representantes en el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía para imponer como titular al presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, Juan M

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