La Junta de Andalucía remite al laboratorio toxicológico de Majadahonda los caramelos White Rabbit entregados por FACUA
Se trata de los productos adquiridos el jueves por la asociación en un establecimiento de Sevilla.
FACUA.org
España-27/09/2008
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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía remitó ayer al laboratorio de referencia nacional para el análisis de muestras toxicológicas, ubicado en Majadahonda (Madrid), una bolsa de caramelos White Rabbit que le fue entregada por FACUA-Consumidores en Acci