Nuestras accionesIU Andalucía traslada a la cámara andaluza la denuncia de la federación de consumidores

La Junta escenifica en el Parlamento su complacencia frente a las irregularidades de Clínicas Pascual

FACUA Andalucía considera inaceptables las explicaciones de la consejera de Salud sobre el fraude del grupo sanitario, al que el Gobierno andaluz ha eximido de una multa pese a admitir su reiterada infracción.

FACUA.org
Andalucía-26/10/2017
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FACUA Andalucía considera inaceptables las explicaciones que el Gobierno andaluz ha ofrecido en el Parlamento autonómico en relación al fraude de las Clínicas Pascual, que captó

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