La Junta escenifica en el Parlamento su complacencia frente a las irregularidades de Clínicas Pascual
FACUA Andalucía considera inaceptables las explicaciones de la consejera de Salud sobre el fraude del grupo sanitario, al que el Gobierno andaluz ha eximido de una multa pese a admitir su reiterada infracción.
FACUA.org
Andalucía-26/10/2017
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