La Justicia belga prohíbe Uber de forma definitiva en Bruselas
El Tribunal de Comercio de Bruselas ha precisado que solo los conductores con una licencia de taxi y la placa lumínica correspondiente en la parte superior del vehículo podrán operar en la capital.
Europa Press
Europa-08/01/2019
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La Justicia belga ha prohibido definitivamente en la capital de Bélgica los servicios de transporte a través de la aplicación de Uber, según la sentencia que ha sido publicada esta semana.
El Tribunal de Comercio de Bruselas prohibió en septiembre de 2015