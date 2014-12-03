La justicia europea multa a Italia con 40 millones cada semestre hasta que acabe con vertederos ilegales
En el territorio italiano hay cerca de 200 emplazamientos que no se ajustan a las exigencias de la directiva de residuos de la UE.
Europa Press
Europa-03/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Justicia de la UE (TUJE) ha impuesto a Italia una multa inicial de 40 millones de euros por haber incumplido un fallo anterior de 2007 que le obligaba a acabar con los vertederos ilegales. Pero la sanción seguirá aumentando en otros 40 millones cada semestre hasta que