Nuestras accionesLa factura es hoy un 3,5% más cara que hace doce meses

La luz sube por tercer mes consecutivo: el recibo del usuario medio, 7,54 euros más caro que en agosto

El incremento mensual de este noviembre ha sido del 2,7%. FACUA denuncia la pasividad del Gobierno ante la carestía de la luz y los alarmantes índices de pobreza energética.

FACUA.org
España-30/11/2017
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Las tarifas eléctricas han vuelto a subir por tercer mes consecutivo en noviembre. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el incremento mensual ha sido del 2,7% para el usuario medio, lo que sitúa su recibo en 79,36 euros, 7,54 euros por encima de la

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