La luz vuelve a subir en mayo: el recibo del usuario medio será un 18,2% más caro que hace un año
Se han producido nueve subidas en los últimos doce meses. FACUA denuncia la despreocupación por los intereses de los usuarios que mantiene el Gobierno, cuya política energética se centra en proteger al sector.
FACUA.org
España-31/05/2017
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La factura de la luz ha vuelto a subir en mayo. El incremento de este mes ha sido de un 0,8% para el usuario medio, lo que supone que el recibo será con las tarifas de mayo un 18,2% más caro que hace doce meses