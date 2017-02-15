Nuestras accionesComparece el Consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso

La marea blanca de Sevilla reclama al Pleno del Parlamento andaluz que atienda sus reivindicaciones

Las numerosas organizaciones y colectivos que forman parte de la iniciativa han convocado una gran movilización para el 28 de febrero contra los recortes y la precariedad del sistema.

FACUA.org
Sevilla-15/02/2017
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Los cuatros portavoces de la marea blanca de Sevilla asistirán este miércoles 15 de febrero al debate general por la sanidad en Andalucía que hay previsto por la tarde en el Parlamento andaluz.

En el Pleno comparecerá el Consejero de Salud de la Junta, Aquilino

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