La marea blanca de Sevilla reclama al Pleno del Parlamento andaluz que atienda sus reivindicaciones
Las numerosas organizaciones y colectivos que forman parte de la iniciativa han convocado una gran movilización para el 28 de febrero contra los recortes y la precariedad del sistema.
FACUA.org
Sevilla-15/02/2017
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La marea blanca de Sevilla espera para el 28-F otra respuesta masiva en defensa de la sanidad pública andaluza. | Imagen: Europa Press.
Los cuatros portavoces de la marea blanca de Sevilla asistirán este miércoles 15 de febrero al debate general por la sanidad en Andalucía que hay previsto por la tarde en el Parlamento andaluz.
En el Pleno comparecerá el Consejero de Salud de la Junta, Aquilino