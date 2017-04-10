Nuestras accionesDía Mundial contra la Depresión

La Marea Blanca en Sevilla escenifica en las Setas los problemas sociales que rodean a la Depresión

En un acto celebrado el 8 de abril se puso de manifiesto cómo la crisis, con los recortes sanitarios y el aumento de la pobreza, ha agravado las circunstancias que suelen acompañar a la enfermedad.

FACUA.org
Sevilla-10/04/2017
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La Marea Blanca en Sevilla, en la que participa FACUA-Consumidores en Acción, celebró el pasado sábado, 8 de abril, el Día Mundial Contra la Depresión, con una performance desarrollada en las Setas, que hacía alusión a las diferentes patolog&iacut

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