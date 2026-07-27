Contenedores "mutilados": FACUA Córdoba cuestiona que se invirtieran 17 millones en un modelo que se ha demostrado ineficaz
Los contenedores presentados en 2025 por el alcalde y la entonces presidenta de Sadeco como una mejora para la ciudad han tenido que ser modificados tras comprobar que dificultan el depósito de las bolsas de basura.
FACUA.org
Córdoba-27/07/2026
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FACUA Córdoba considera que la decisión de Sadeco de retirar las gomas de las bocas de 2.167 contenedores de las fracciones Resto y Orgánica constituye el reconocimiento implícito de que el modelo implantado no funciona como fue concebido.