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La negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo, El Peor Abuso del Año

Se trata de la práctica fraudulenta que ha recibido más votaciones de los consumidores en la octava edición de los premios que organiza FACUA.

FACUA.org
España-30/03/2017
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La negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo ha sido El Peor Abuso del Año para los consumidores. Se trata de la práctica fraudulenta que ha recibido más votaciones en la octava edición de los premios que cada año convoca FACUA-Cons

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