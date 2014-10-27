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La Oficina de Seguridad del Internauta advierte sobre un fraude a través de promociones falsas en Facebook

La organización alerta sobre un supuesto descuento en ropa de marcas como Zara, del grupo Inditex,que pretende obtener información personal o suscribir servicios de telefonía Premium.

FACUA.org
España-27/10/2014
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Ministerio de Industria, ha lanzado una alerta sobre algunas promociones falsas de

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