La plataforma Aparcamientos Hospital Reina Sofía muestra su firmeza y exige un aparcamiento público y gratuito
Esta organización ciudadana, de la que forma parte FACUA Córdoba, ha calculado que un usuario tendría que pagar 34,56 euros por tener su vehículo aparcado durante 24 horas.
FACUA.org
Córdoba-26/04/2018
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