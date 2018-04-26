Nuestras accionesPara usuarios y trabajadores

La plataforma Aparcamientos Hospital Reina Sofía muestra su firmeza y exige un aparcamiento público y gratuito

Esta organización ciudadana, de la que forma parte FACUA Córdoba, ha calculado que un usuario tendría que pagar 34,56 euros por tener su vehículo aparcado durante 24 horas.

FACUA.org
Córdoba-26/04/2018
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La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, considera que el estudio de movilidad elaborado por el consistorio cordobés solo intenta justificar, desde el punto de vista de la mejora de la accesibilidad y la movilidad, un nu

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