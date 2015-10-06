Un vídeo muestra la falta de información del teléfono de Volkswagen
La plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA supera ya los 20.000 miembros
Madrid (4.337), Barcelona (2.260), Sevilla (1.279) y Valencia (1.046) son las provincias de las que se han sumado mayor número de propietarios de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat.
FACUA.org
España-06/10/2015
La plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen creada por FACUA-Consumidores en Acción supera ya los 20.000 miembros. Los usuarios pueden sumarse a la plataforma de #afectadosVolkswagen, etiqueta con la que se está difundiendo en las redes sociales, a través de la página web FACUA.org/volkswagen.
A las 10 horas de este martes, la plataforma contaba con 21.103 usuarios. Madrid (4.337), Barcelona (2.260), Sevilla (1.279) y Valencia (1.046) son las provincias de las que se han sumado mayor número de propietarios de vehículos diésel de las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat.
Por comunidades autónomas, And
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