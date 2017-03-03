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La plataforma del parking Reina Sofía de Córdoba lleva sus reivindicaciones al Parlamento andaluz

El colectivo insiste, durante sendas reuniones con el consejero de Salud y el gerente del SAS, en la necesidad de ampliar el hospital materno infantil y de que el aparcamiento sea gratuito para los usuarios.

FACUA.org
Córdoba-03/03/2017
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La plataforma del parking Reina Sofía se ha reunido este jueves en el Parlamento de Andalucía con el Consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, ante el que ha insistido en la necesidad de la ampliación del edificio materno infantil del hospital Cordobés, a

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