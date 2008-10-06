La Policía china detiene a otros seis sospechosos de producir y vender melamina
En la capital de la región de Mongolia Interior, principal productora de productos lácteos en el país.
FACUA.org
Asia y Oceanía-06/10/2008
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La Policía de China ha detenido a seis personas sospechosas de producir y comercializar melamina, el componente químico que ha provocado un escándalo nacional por la contaminación de productos de consumo cotidiano, según anunció la agencia oficial de noti