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La primera muestra de caramelos White Rabbit analizada en España no es una de las contaminadas con melamina

Se trata de una de las bolsas adquiridas por FACUA en un establecimiento de Sevilla, que fue remitida a las autoridades sanitarias.

FACUA.org
España-06/10/2008
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La primera muestra de caramelos White Rabbit analizada en España no es una de las contaminadas con melamina. Se trata de una de las bolsas adquiridas por FACUA-Consumidores en Acción el pasado 25 de septiembre en un establecimiento de alimentación oriental de Sevilla, que fue

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