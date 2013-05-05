La Sanidad valenciana retira una prótesis de 152 euros a un joven que no podía pagarla
La familia ha presentado una reclamación ya que hasta después de la operación no les informaron de que tenían que adelantar el dinero a la empresa ortopédica.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
«Es que a lo mejor no puedo volver a andar bien». Es lo que dice Adrián García justificando su llanto. La sanidad valenciana le ha retirado la prótesis externa que le colocaron en la rodilla tras ser operado el pasado lunes en el hospital Arnau de Vi