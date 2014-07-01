Nuestras accionesFACUA considera que este sobrecoste ya tendría que haber sido eliminado

La UE vuelve a retrasar la supresión definitiva de los recargos por 'roaming' con otra rebaja de precios

Bruselas ordena su última bajada tarifaria para llamadas, mensajes de texto e internet en itinerancia, apenas tres meses después de haber ya aprobado su desaparición para el 15 de diciembre de 2015.

FACUA.org
Europa-01/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la bajada de precios en la itinerancia de los servicios de llamadas, mensajes de texto e internet en el uso de la telefonía móvil que desde este 1 de julio ha entrado en vigor en los veintiocho Estados miembro de la Unión Euro

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