La UE vuelve a retrasar la supresión definitiva de los recargos por 'roaming' con otra rebaja de precios
Bruselas ordena su última bajada tarifaria para llamadas, mensajes de texto e internet en itinerancia, apenas tres meses después de haber ya aprobado su desaparición para el 15 de diciembre de 2015.
FACUA.org
Europa-01/07/2014
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La asociación lleva desde 2007 criticando los elevados precios de los recargos que conlleva el denominado 'roaming', unos márgenes que procuran multimillonarios beneficios a las grandes operadoras.
FACUA-Consumidores en Acción considera que la bajada de precios en la itinerancia de los servicios de llamadas, mensajes de texto e internet en el uso de la telefonía móvil que desde este 1 de julio ha entrado en vigor en los veintiocho Estados miembro de la Unión Euro