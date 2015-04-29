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La Unión Europea reducirá el consumo de bolsas de plástico en un 80% de aquí a 2025

La medida supone que en diez años cada europeo utilice al año un máximo de 40 unidades, frente a las 175 en 2010.

Europa Press
Europa-29/04/2015
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El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al acuerdo entre las instituciones europeas para obligar a los Estados miembros a que tomen medidas específicas para reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras en un 80 por ciento de aquí a 2025, lo que supon

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