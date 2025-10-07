La web de la Junta desmiente la versión de Moreno Bonilla de que no informa de casos dudosos de cáncer de mama "para no generar ansiedad"
La página en la que el SAS informa sobre el programa de detección precoz asegura que siempre se envía una carta a las usuarias para informarles de los resultados de sus pruebas.
FACUA.org
Andalucía-07/10/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA Andalucía ha podido comprobar que la propia web de la Junta de Andalucía desmiente la versión del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, quién ha asegurado ante los medios de comunicación que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no informa de los casos dudosos de cáncer de m