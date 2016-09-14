Las azucareras pagaron para culpar a las grasas de las enfermedades coronarias
Un estudio de la Universidad de California constata que en los años 60 las grandes empresas del sector influyeron en estudios sobre nutrición.
Europa Press
Todos-14/09/2016
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Un estudio liderado por el doctor de la Universidad de California (Estados Unidos), Stanton A. Glantz, y publicado en la revista JAMA Internal Medicine, ha comprobado que en los años 60 las azucareras pagaron investigaciones para culpar a las grasas de la aparici&oac