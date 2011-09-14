Las enfermedades no transmisibles causan la muerte de treinta y seis millones de personas al año
Según la OMS, las principales afecciones fueron las enfermedades cardiovasculares (48%), cánceres (21%), enfermedades respiratorias crónicas (12%), y diabetes (3%).
FACUA.org
Internacional-14/09/2011
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La Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe acerca de la situación de las enfermedades no transmisibles en 193 países y señala que las enfermedades no transmisibles son la causa principal de mortalidad. A escala mundial, tan sólo en 2008 causaron