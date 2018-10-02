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Las nuevas tarifas de gas aprobadas por el Gobierno son las más caras de la historia, advierte FACUA

Reclama al Ejecutivo que recorte márgenes al sector para evitar nuevos tarifazos. La factura del gas natural superará los máximos históricos que alcanzó en septiembre de 2012 y enero de 2013.

FACUA.org
España-02/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre la evolución de las tarifas reguladas del gas natural que pone de manifiesto que las vigentes desde este octubre son más caras de la historia. Las denominadas Tarifas de Último Recurso (TUR) superan desde este

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