Las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre son hasta un 23% más caras que la tarifa PVPC del último trimestre
Casi todas las tarifas analizadas por FACUA incrementan la factura del usuario medio frente a la tarifa semirregulada de los últimos tres meses. Solo una está levemente por debajo.
FACUA.org
España-07/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las ofertas de electricidad de 10 comercializadoras del mercado libre frente a la tarifa semirregulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Holaluz y Gana Energía destacan como las compañías más