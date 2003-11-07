Las tarifas de las compañías de telefonía móvil, comparadas en la revista 'Consumerismo'
Movistar tiene la tarifa fija más cara con tarjeta y Vodafone ofrece la peor oferta en tarifa fija en la modalidad de contrato. En las tarifas con horarios o costes distintos según destino de la llamada, la peor oferta es la de Amena tanto para tarjeta como para contrato.
FACUA.org
España-07/11/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre los treinta y dos planes tarifarios para particulares de las tres compañías de telefonía móvil que operan en España, publicado en el último número de la revista Consumerismo. FACUA demanda una bajada