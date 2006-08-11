Las telecomunicaciones pasan a la segunda posición en las reclamaciones de los consumidores sevillanos por la presunta estafa de Fórum y Afinsa
El caso de la filatelia duplica las reclamaciones tramitadas por la Asociación durante el primer semestre del año.
FACUA.org
Sevilla-11/08/2006
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Sin que sirva de precedente, las irregularidades en telefonía fija, móvil y acceso a Internet no han sido en el primer semestre de 2006 el sector más denunciado en la la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA. Y es que el motivo no es una disminuc