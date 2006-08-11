Nuestras acciones

Las telecomunicaciones pasan a la segunda posición en las reclamaciones de los consumidores sevillanos por la presunta estafa de Fórum y Afinsa

El caso de la filatelia duplica las reclamaciones tramitadas por la Asociación durante el primer semestre del año.

FACUA.org
Sevilla-11/08/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Sin que sirva de precedente, las irregularidades en telefonía fija, móvil y acceso a Internet no han sido en el primer semestre de 2006 el sector más denunciado en la la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA. Y es que el motivo no es una disminuc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos