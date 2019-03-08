"Libres, iguales y empoderadas", las Consumidoras en Acción de FACUA se movilizan en toda España el #8M
Las activistas participan en concentraciones, manifestaciones y lecturas de manifiestos en numerosas ciudades.
FACUA.org
España-08/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este 8 de marzo, las activistas de FACUA-Consumidores en Acción y sus organizaciones territoriales se movilizan en toda España participando en las concentraciones, manifestaciones y lecturas de manifiestos que tienen lugar en numerosas ciudades con motivo del Día Internaciona