Localizan en la provincia de Málaga los caramelos White Rabbit y otros productos chinos con leche
Es la segunda provincia andaluza donde trasciende la venta de alimentos sospechosos de contaminación con melamina.
FACUA.org
Málaga-27/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los inspectores de la Delegación provincial de la Consejería de Salud se incautaron ayer viernes en un establecimiento del municipio malagueño de San Pedro de Alcántara de sesenta y siete bolsas de caramelos chinos sospechosos de contaminación con melamina, entr