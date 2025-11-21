Los afectados por el incendio del Edificio Miramar de Puerto Real pueden reclamar indemnizaciones por los daños, recuerda FACUA Cádiz
Las compañías aseguradoras deben atender los siniestros en el plazo máximo de 40 días.
FACUA.org
Cádiz-21/11/2025
Garaje incendiado en el Edificio Miramar, en Barriada de Río San Pedro (Puerto Real) | Imagen: Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.
FACUA Cádiz aconseja a los afectados por el incendio del Edificio Miramar en la Barriada del Río San Pedro, perteneciente al municipio de Puerto Real, que lo antes posible se lo comuniquen por escrito a las aseguradoras para que, atendiendo a las condiciones del contrato, les indemnicen.