Los afectados por el incendio del Edificio Miramar de Puerto Real pueden reclamar indemnizaciones por los daños, recuerda FACUA Cádiz

Las compañías aseguradoras deben atender los siniestros en el plazo máximo de 40 días.

Cádiz-21/11/2025

FACUA Cádiz aconseja a los afectados por el incendio del Edificio Miramar en la Barriada del Río San Pedro, perteneciente al municipio de Puerto Real, que lo antes posible se lo comuniquen por escrito a las aseguradoras para que, atendiendo a las condiciones del contrato, les indemnicen.

