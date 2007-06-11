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Los consumidores piden a los gobiernos que actúen para evitar el cambio climático, según un estudio

Los ciudadanos de Suiza, Francia, Australia y Canadá, los más concienciados sobre las posibles consecuencias.

FACUA.org
Internacional-11/06/2007
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Una gran mayoría de la población considera que los gobiernos tienen una gran responsabilidad para evitar el cambio climático, según un estudio realizado por The Nielsen Company y Oxford University’s Environmental Change Institute. Además, la preocupaci&oac

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